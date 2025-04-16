أموريم: أونانا سيعود لحراسة مرمى يونايتد أمام ليون

بعد غيابه عن مباراة نيوكاسل يونايتد الأخيرة بقرار فني.. أوضح روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أن أندري أونانا سيعود لحراسة مرمى الفريق أمام أولمبيك ليون يوم الخميس.

واستبعد الحارس الكاميروني من مباراة نيوكاسل هذا الأسبوع.

وقال أموريم عبر موقع ناديه: "أندريه أونانا سيحرس مرمى مانشستر يونايتد أمام ليون يوم الخميس".

وأوضحت التقارير أن أونانا غاب عن مباراة نيوكاسل بعدما وُجهت له أصابع اللوم بسبب هدفي ليون عندما تعادل يونايتد في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

أموريم عن أونانا: الأخطاء واردة.. ولا أعرف إذا تأثر بتصريحات ماتيتش

على الرغم من أن أموريم منح أونانا الثقة عقب لقاء الذهاب، فمن المفهوم أن مدرب يونايتد يريد من أونانا أن يصفّي ذهنه بعد ليلة صعبة في ملعب جروباما والمشاكل الأخيرة خارج الملعب.

فقد تعرضت زوجة أونانا لسرقة عنيفة في الشارع، مما جعل الأسرة بحاجة إلى حماية على مدار الساعة.

تعرضت ميلاني كامايو لسرقة حقيبة هيرميس وساعة رولكس بقيمة 62 ألف جنيه إسترليني أثناء خروجها من سيارتها للقاء صديقة لتناول العشاء في ألديرلي إيدج.

واصل أونانا اللعب مع يونايتد رغم هذه المحنة، لكنه تعرض لانتقادات شديدة بسبب أدائه في ليون عقب خلاف علني مع لاعب يونايتد السابق نيمانيا ماتيتش.