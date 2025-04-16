سكاي: غموض حول مستقبل راشفورد مع أستون فيلا

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 16:05

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد مع أستون فيلا ضد ليفربول

يكتنف الغموض مستقبل ماركوس راشفورد مع أستون فيلا الذي يلعب له معارا من مانشستر يونايتد.

في فترة الانتقالات الشتوية انتقل اللاعب للفيلانز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع أحقية الشراء.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس تصريحات أوناي إيمري مدرب فيلا التي قال فيها: "استمرار راشفورد معنا؟ الأمر يعتمد على الظروف الحالية وما يحدث في الأسابيع المقبلة".

وأضاف التقرير "أن إدارة أستون فيلا لم تقرر بعدُ خطوة تفعيل خيار الشراء بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني".

وأوضح التقرير أن المهاجم الإنجليزي لم يفقد الأمل في الانضمام إلى برشلونة.

بعد فترة من التجميد بسبب خلافات مع المدرب روبن أموريم، انتقل راشفورد إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة.

وشارك راشفورد في 15 مباراة فيلا منذ انتقاله، وسجل 3 أهداف وصنع 6 بعدما استعاد قليلا من مستواه المعهود.

أستون فيلا ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد
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