نهاية موسم مهاجم مانشستر يونايتد

أكد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد غياب مهاجمه جوشوا زيركزي حتى نهاية الموسم.

وتعرض اللاعب لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الأحد التي خسرها الفريق بنتيجة 4-1 أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

قال أموريم عبر موقع ناديه؟: "جوشوا زيركزي سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة".

وأضاف "لن يلعب هذا الموسم. دعونا نجهزه للموسم المقبل".

وتابع "الأمر صعب، خاصة في هذه اللحظة. أعتقد أنه يتحسن في جميع جوانب اللعبة، لذا من الصعب على أي لاعب التوقف، لكن هذه هي كرة القدم، وعليه أن يكون مستعدًا الآن للتعافي".

ويحل ليون ضيفا على الشياطين الحمر في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.

تأتي هذه الإصابة في وقت عصيب للمدرب البرتغالي. فمع احتلال يونايتد المركز 14 وإقصائه من مسابقات الكأس المحلية، يعتمد الكثير على نتيجة مباراة الخميس على ملعب أولد ترافورد.

وانتهى لقاء الذهاب 2-2 في فرنسا.