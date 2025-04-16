في الجول يكشف إصابة إبراهيم عادل وسبب عدم سفره مع بيراميدز إلى جنوب إفريقيا

يغيب إبراهيم عادل نجم بيراميدز عن مباراة فريقه أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي للإصابة.

إبراهيم عادل النادي : بيراميدز بيراميدز

ويلعب بيراميدز ضد أورلاندو بايرتس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغاب إبراهيم عادل عن مواجهتي الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا والأهلي في الدوري المصري بسبب الإصابة.

وعلم FilGoal.com أن إصابة إبراهيم عادل عبارة عن اشتباه في تمزق في عضلة السمانة ولذلك فضل الجهاز الطبي لـ بيراميدز عدم سفر اللاعب مع الفريق إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو.

على أن يستمر في القاهرة لتجهيزه لمباراة الإياب.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وتغادر بعثة بيراميدز ظهر اليوم من مطار القاهرة في طريقها إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق 9 ساعات للوصول.

وكان بيراميدز تأهل إلى نصف النهائي على حساب الجيش الملكي المغربي.