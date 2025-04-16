قائمة بيراميدز – استمرار غياب إبراهيم عادل للإصابة عن رحلة جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 14:24

كتب : أحمد الخولي

احتفال ماييلي مع بيراميدز ضد البنك الأهلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة الفريق التي تسافر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة بيراميدز استمرار غياب إبراهيم عادل للإصابة بعد غيابه أمام الجيش الملكي المغربي، ثم الأهلي في الدوري المصري.

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وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وتغادر بعثة بيراميدز ظهر اليوم من مطار القاهرة في طريقها إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق 9 ساعات للوصول.

وكان بيراميدز تأهل إلى نصف النهائي على حساب الجيش الملكي المغربي.

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