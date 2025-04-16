لمواجهة صنداونز.. تحديد موعد مران الأهلي الأول في جنوب إفريقيا

يخوض الأهلي مرانه الأول في جنوب إفريقيا في تمام الثالثة عصرا اليوم الأربعاء وذلك استعدادا لمواجهة ماميلودي صنداونز.

ويحتضن ملعب تاسك بمدينة بريتوريا مران الأهلي الأول بعد وصول بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا قبل ساعات.

ووصلت البعثة الى مطار جوهانسبرج بعد رحلة طيران طويلة على متن طائرة خاصة، تخللها الهبوط في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود، قبل أن تتوجه إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وكانت بعثة الأهلي تأخرت في الطيران إلى جنوب إفريقيا بسبب عدم الحصول على تصريح هبوط الطائرة هناك.

ويرأس بعثة الأهلي محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الفريق، كما يتواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد رمضان المدير الرياضي.

وتقام مباراة الذهاب يوم السبت في تمام الثالثة عصرا.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد في السابعة من مساء الجمعة.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.