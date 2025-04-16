لمواجهة صنداونز.. وصول بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جنوب إفريقيا منذ قليل وذلك لمواجهة ماميلودي صنداونز.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وكانت بعثة الأهلي تأخرت في الطيران إلى جنوب إفريقيا بسبب عدم الحصول على تصريح هبوط الطائرة هناك.

قبل أن يتم حل الأزمة وتسافر بعثة الأهلي على طائرة شركة مصر للطيران في رحلة استمرت لمدة 12 ساعة.

ويرأس بعثة الأهلي محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الفريق، كما يتواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد رمضان المدير الرياضي.

وتقام مباراة الذهاب يوم السبت في تمام الثالثة عصرا.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد في السابعة من مساء الجمعة.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.