تقرير روماني: وفاة بوبيندزا بعد سقوطه من الطابق الـ11 في الصين

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 11:24

كتب : FilGoal

بوبيندزا - رابيد بوخارست

ذكر موقع fanatic الروماني أن أرون بوبيندزا مهاجم منتخب الجابون توفي قبل ساعات قليلة في الصين.

أرون بوبيندزا

النادي : تشجيانج بروفيشنال

الجابون

وكشف الموقع أن المهاجم الجابوني الذي وقع للزمالك في الصيف الماضي قبل أن يفشل انتقاله للأبيض، توفي في الصين حيث يتواجد هناك مع فريقه تشجانيج الصيني.

وأشار الموقع إلى أن وفاة أرون بوبيندزا جاءت بعدما سقط من عقار سكني من الدور الـ11.

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وتغيب أرون بوبيندزا عن مران فريقه الذي حاول البحث عنه وبعد الوصول إلى أحد أصدقائه أبلغهم بخبر وفاته.

وأوضح الموقع أن هناك تضارب حول سبب سقوط أرون بوبيندزا من شرفة منزله لدى المحققين في الحادث.

سواء كان السبب هو الانتحار أو أن أحد الأشخاص ألقى به، وكذلك أشار الموقع إلى أن شقيق اللاعب كان يتواجد معه قبل الوفاة وكان على خلاف معه.

وانتقل أرون بوبيندزا إلى نادي تشجانيج الصيني في يناير الماضي قادما من رابيد بوخاريست الروماني.

ورحل أرون بوبيندزا عن رابيد بوخاريست بسبب بعض المشاكل الانضباطية الخاصة به لينضم للنادي الصيني.

بوبيندزا أرون بوبيندزا الجابون
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