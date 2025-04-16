المغرب إلى نهائي كأس الأمم للناشئين لمواجهة مالي

خبر في الجول - تأخر سفر بعثة الأهلي لمشكلة في إذن الهبوط.. وحلول مقترحة

فوت أفريكا: السنغال تعترض على مشاركة تونس في أمم إفريقيا للشباب

خبر في الجول - استبعاد معلول وعبد الفتاح من قائمة الأهلي لمواجهة صنداونز