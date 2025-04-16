المغرب إلى نهائي كأس الأمم للناشئين لمواجهة مالي

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 00:39

كتب : FilGoal

منتخب المغرب للناشئين تحت 17 سنة

منتخب المغرب للناشئين كأس الأمم الإفريقية للناشئين
نرشح لكم
حل الأزمة.. الأهلي يعلن حصوله تصريح الهبوط للطائرة الخاصة والسفر لجنوب إفريقيا خبر في الجول - تأخر سفر بعثة الأهلي لمشكلة في إذن الهبوط.. وحلول مقترحة فوت أفريكا: السنغال تعترض على مشاركة تونس في أمم إفريقيا للشباب خبر في الجول - استبعاد معلول وعبد الفتاح من قائمة الأهلي لمواجهة صنداونز هسبورت: فيفا يمنح الوداد مهلة 45 يوما لتسوية قضية بدة قبل إيقاف القيد 3 فترات لا دخول مجاني.. صنداونز يقيم حفلا غنائيا قبل مواجهة الأهلي وأسعار التذاكر الحزم السعودي يتعاقد مع مدرب منتخب تونس السابق تقرير: من 2 إلى 3 مليون دولار.. كاف يدعم الأندية الإفريقية المشاركة في المونديال
أخر الأخبار
إنريكي: الثقة الزائدة جعلت مباراة أستون فيلا مجنونة.. لكننا حققنا الأهم 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
المغرب إلى نهائي كأس الأمم للناشئين لمواجهة مالي 9 ساعة | الكرة الإفريقية
لاعب أستون فيلا: أثبتنا قدرتنا على اللعب في أعلى المستويات.. وعلينا المشاركة مجددا 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
المصري يعلن غياب صلاح محسن لمدة أسبوعين بسبب الإصابة 9 ساعة | الدوري المصري
مدرب دورتموند: خسرنا أمام برشلونة منذ الذهاب.. وكنا قريبين من تحقيق المعجزة 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ميدو يتحدث عن حقيقة التفاوض مع شريف.. وموقف زيزو وناصر ماهر والسعيد 9 ساعة | الدوري المصري
ديمبيلي: دفعنا ثمن الاسترخاء ضد أستون فيلا.. وأريد أن أكون حاسما أمام المرمى 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من لجنة الاستئناف لـ في الجول: تقديم جلسة أزمة القمة.. وحقيقة طلب الزمالك هبوط الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش