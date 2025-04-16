ناجي حكما لمباراة سموحة والزمالك.. والحنفي للإسماعيلي والاتحاد

أعلن اتحاد الكرة تعيين أحمد ناجي حكما لمباراة سموحة أمام الزمالك في الجولة الرابعة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويحل الزمالك ضيفا على سموحة في تمام الرابعة عصر الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويعاون ناجي، إبراهيم السوداني، وحاتم علاء، فيما يتواجد سيد شعبان حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفيديو محمد يوسف، ويعاونه هاني خيري.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، يدير محمد عادل مباراة الجونة أمام مودرن سبورت في الوقت ذاتها على ملعب خالد بشارة.

ويعاون عادل، حكمي الراية محمود عامر، وعلاء عبدالباسط، فيما يتواجد حكما رابعا حسني سلطان.

ويتواجد على تقنية الفيديو مصطفى الشهدي، ويعاونه عمرو عابدين.

وتتنافس فرق مودرن سبورت 4 نقاط، والجونة 4 نقاط، والزمالك نقطتان على حجز المقعد الثاني في المجموعة.

فيما فقد سموحة آماله في التأهل وعبور دور المجموعات.

الزمالك يحتاج للفوز أمام سموحة بفارق هدفين، بشرط تعادل مودرن والجونة، ليتأهل الفريق الأبيض كثاني المجموعة، بعدما حسم بتروجت صدارة المجموعة التي تضم 5 فرق.

وفي حالة فوز أحد فريقي مودرن والجونة في مباراتهما يتأهل الفائز تلقائيا كثاني المجموعة خلف بتروجت، دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك.

وفي المجموعة الرابعة، يدير مباراة الإسماعيلي أمام الاتحاد في الجولة الثالثة على استاد هيئة قناة السويس الساعة السابعة مساء الأربعاء، الحكم محمد الحنفي.

ويعاونه مصطفى عطية، محمد مصطفى إسماعيل، وحكما رابعا مصطفى عثمان.

أما تقنية الفيديو فيتواجد محمد عبد العزيز، وحكم مساعد الفيديو شهاب راشد.

وفي الوقت ذاتها، يدير محمد سلامة مباراة حرس الحدود أمام بيراميدز على ملعب المكس بالإسكندرية.

ويعاون سلامة، صالح محمد، ووليد عبد اللطيف، بالإضافة إلى الحكم الرابع محمد إبراهيم الدسوقي.

ويتواجد حكم الفيديو محمد عباس قابيل، ومساعده هيثم الشريف.

يتصدر حرس الحدود المجموعة بـ6 نقاط، وضمن التأهل في انتظار تحديد موقفه من الصدارة أو الوصافة في المجموعة التي تضم 4 فرق.

ويتنافس بيراميدز (4 نقاط) ، والإسماعيلي (نقطة واحدة) على البطاقة الثانية، فيما ودع الاتحاد البطولة بتواجده في المركز الرابع بدون رصيد بعد خسارتين.

بيراميدز يحتاج للفوز للتأهل كمتصدر، وقد يتأهل بيراميدز في حالة التعادل، ولكن في المركز الثاني بالمجموعة.

أما الإسماعيلي يأمل في الفوز أمام الاتحاد بشرط خسارة بيراميدز، وفي الوقت ذاتها تعويض الدراويش لفارق الأهداف مع بيراميدز.