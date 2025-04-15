حل الأزمة.. الأهلي يعلن حصوله تصريح الهبوط للطائرة الخاصة والسفر لجنوب إفريقيا

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 22:44

كتب : حسام نور الدين

بعثة الأهلي - مطار القاهرة

أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي الحصول على تصريح بالهبوط على متن طائرة خاصة في جنوب إفريقيا.

وكان قد تأخر سفر بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا بسبب عدم حصول طائرة الأهلي الخاصة على إذن بالهبوط في جنوب إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز في الثالثة من عصر السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وكشف الأهلي عن مغادرة بعثة الفريق مساء اليوم الثلاثاء إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صنداونز.

وكانت قد تأخرت رحلة الفريق في الإقلاع بسبب عدم حصول الطائرة الخاصة على إذن بالهبوط في جنوب إفريقيا من السلطات المعنية هناك.

وتم حل الأزمة وحصل الأهلي على إذن الهبوط في جنوب إفريقيا لتغادر بعثة الفريق بشكل طبيعي.

ويرأس بعثة الأهلي محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الفريق، كما يتواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد رمضان المدير الرياضي.

وكان FilGoal.com قد علم باستبعاد الثنائي علي معلول وخالد عبد الفتاح من قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب إفريقيا.

ويعاني الأهلي في مركز الظهير الأيسر بعد تعرض الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس من الإصابة خلال مواجهة بيراميدز في الدوري.

وحسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.

ويصعد الأهلي لملاقاة صنداونز الجنوب إفريقي في المربع الذهبي.

وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

وتقام مباراة الذهاب يوم السبت في تمام الثالثة عصرا.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد في السابعة من مساء الجمعة.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي صنداونز
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