الشرق الأوسط: نيوم يستهدف ضم أونانا

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 21:43

كتب : FilGoal

أونانا

يستهدف نادي نيوم المنافس في الدوري السعودي للدرجة الأولى وبات قريبا من الصعود لدوري المحترفين في الموسم المقبل، التعاقد مع الكاميروني أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

أندري أونانا

النادي : مانشستر يونايتد

نيوم

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط وفقا لمصادرها أن نيوم بدأ مفاوضاته مع وكيل أعمال أونانا لضم الحارس الكاميروني الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب لا يمانع اللعب في الدوري السعودي ويعد أونانا هدفا لعدد من أندية الدوري منذ الصيف الماضي.

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وشارك أونانا هذا الموسم في 31 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم وخرج بشباط نظيفة في 9 مواجهات بينما استقبلت شباكه 41 هدفا.

ويتصدر نيوم ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي برصيد 63 نقطة، مع تبقي 6 جولات على النهاية.

ويتأهل المتصدر ووصيفه إلى الدوري الممتاز مباشرة، فيما يخوض أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس ملحق الصعود.

نيوم بحاجة لانتصارين فقط ليضمن الصعود للدوري السعودي الممتاز.

وقتها سيرفع رفاق حجازي رصيدهم إلى 69 نقطة وهو الرصيد الذي لن يصل إليه الحزم صاحب المركز الثالث.

ويلعب نيوم مبارتيه المقبلتين ضد البكيرية سابع الترتيب والعربي عاشر الترتيب.

مانشستر يونايتد نيوم أندري أونانا
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