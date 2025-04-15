خبر في الجول - تأخر سفر بعثة الأهلي لمشكلة في إذن الهبوط.. وحلول مقترحة

تأخر سفر بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا بسبب عدم حصول طائرة الأهلي الخاصة على إذن بالهبوط في جنوب إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز في الثالثة من عصر السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر سفر البعثة مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة صنداونز.

وعلم FilGoal.com أن رحلة الأهلي قد تأخرت في الإقلاع بسبب عدم حصول الطائرة الخاصة على إذن بالهبوط في جنوب إفريقيا من السلطات المعنية هناك.

ويعمل الأهلي على حل هذه الأزمة في الوقت الحالي من أجل سفر البعثة في الوقت الحالي.

ويضع الأهلي حل السفر برحلة جوية عادية مساء اليوم الثلاثاء حال الفشل في استخراج إذن الهبوط لرحلة الطائرة الخاصة.

وكان FilGoal.com قد علم باستبعاد الثنائي علي معلول وخالد عبد الفتاح من قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب إفريقيا.

ويعاني الأهلي في مركز الظهير الأيسر بعد تعرض الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس من الإصابة خلال مواجهة بيراميدز في الدوري.

وحسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.

ويصعد الأهلي لملاقاة صنداونز الجنوب إفريقي في المربع الذهبي.

وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

وتقام مباراة الذهاب يوم السبت في تمام الثالثة عصرا.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد في السابعة من مساء الجمعة.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.