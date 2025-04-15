فوت أفريكا: السنغال تعترض على مشاركة تونس في أمم إفريقيا للشباب

اعترض الاتحاد السنغالي لكرة القدم على مشاركة منتخب تونس في كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة.

ونقل موقع فوت أفريكا عن الاتحاد السنغالي: "قرار يخل بالمساواة مع المنتخبات الأخرى المتأهلة، ونحتفظ بحقنا في إحالة الأمر إلى الهيئات المختصة في فيفا ومحكمة التحكيم الرياضي".

وأكمل: "نعارض أي تغيير في عدد المشاركين في أمم إفريقيا تحت 20 سنة لتلبية طلب لا أساس له وغير مبرر من اتحاد وطني لم يتأهل".

وأعلن الاتحاد التونسي قبل أيام من إجراء القرعة عبر حسابه الرسمي: "مبروك لتونس، المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يصادق على مقترح الجامعة التونسية لكرة القدم ويقر مشاركة تونس لكأس إفريقيا للأمم أقل من 20 سنة المنظمة في مصر خلال الشهر الجاري."

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 18 مايو.

وكان من المقرر إقامة البطولة في كوت ديفوار التي اعتذرت عن استضافتها الشهر الماضي.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب التونسي في المجموعة الثانية إلى جانب نيجيريا وكينيا والمغرب، وجاء نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون - جنوب إفريقيا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا – تونس - كينيا – المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية -غانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

وجاءت المنتخبات المشاركة كالتالي: مصر - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية - غانا - تنزانيا - نيجيريا - تونس - جنوب إفريقيا - المغرب - السنغال - زامبيا - كينيا - سيراليون

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وسبق أن استضافت مصر نهائيات نسخة 2023 والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب.