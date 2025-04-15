كما كشف في الجول.. إنذار ثنائي الأهلي وبيراميدز دون إيقاف ضمن عقوبات رابطة الأندية

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الثانية من المرحلة الختامية لمنافسات الدوري المصري.

ووقعت رابطة الأندية عقوبة بالإنذار على كل من إمام عاشور ومحمد شوقي من الأهلي وكرونسلاف يوريتيتش وأحمد زاهر من بيراميدز مع توقيع غرامة مالية دون إيقاف.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن العقوبات المتوقعة على الرباعي. (لمزيد من التفاصيل).

وشهدت مواجهة بيراميدز أمام الأهلي مشادة بين أحمد زاهر المدير الإداري لفريق بيراميدز ومحمد شوقي مدير الكرة بالأهلي.

كما شهدت مشادة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وكرونسلاف يوريتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز.

وجاءت عقوبات مباراة بيراميدز ضد الأهلي كالآتي:

- إنذار أحمد زاهر المدير الإداري لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة التعدي على محمد شوقي مدير الكرة بالنادي الأهلي.

- إنذار كرونسلاف يوريتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة الأعتداء على إمام عاشور لاعب فريق الأهلي أثناء توقف المباراة.

- إنذار إمام عاشور لاعب فريق الأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة الأعتداء على كرونسلاف يوريتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أثناء توقف المباراة.

- توقيع غرامة مالية على محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم استلام جائزة رجل المباراة في الوقت المحدد لها وفقا للبروتوكول .

- إنذار محمد شوقي مدير الكرة بالنادي الأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة الأعتداء على أحمد زاهر المدير الإداري لفريق بيراميدز.

- توجيه لفت نظر للنادي الأهلي وتوقيع عقوبة مالية قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب قيام جمهور النادي الأهلي في المقصورة الأمامية بقذف زجاجات المياه تجاه مسؤولي المباراة والفريق المنافس في الدقيقة 85 وتكرارها في الدقيقة 95.

بينما عقوبات مباراة إنبي ضد مودرن سبورت كالآتي:

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 10 ألاف جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق الى أرض الملعب قبل بداية المباراة.

إيقاف عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لفريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 ألاف جنيه وذلك بسبب الطرد بالإضافة إلى توجيه لفت نظر إليه وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 الاف جنيه عليه وذلك بسبب الأعتراض والتذمر على قرار الحكم بعد الطرد وأثناء خروجه من الملعب.

توجيه لفت النظر لفريق مودرن سبورت توقيع غرامة مالية عليه قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب قيام الحاضرين من نادي مودرن سبورت والمكان المخصص لأعضاء الجهاز الأداري واللاعبين من خارج تشكيل المباراة بقذف زجاجات المياه باتجاه حكم المباراة.

منع سمير علي محمد علي منسق نادي مودرن سبورت من مرافقة الفريق لمدة أربع مباريات و توقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الاعتداء على حكم المباراة بدون عنف.