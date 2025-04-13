مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش

الأحد، 13 أبريل 2025 - 20:23

كتب : محمد جمال

بيراميدز ضد الأهلي

كشف مصدر من رابطة الأندية حقيقة توقيع عقوبات على إمام عاشور لاعب الأهلي وكرونوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز عقب لقاء الفريقين.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ونشبت مشادة بين إمام وكرونوسلاف مع انتهاء المباراة، كما التقطت العدسات دخول الكرواتي لأرض الملعب لاعتراض على قرار الحكم.

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وصرّح مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "لا زلنا في انتظار تقرير مراقب المباراة لمعرفة سبب المشادة بين إمام عاشور ويورتشيتش مدرب بيراميدز".

وأضاف "ما ظهر عبر شاشات التلفزيون لا يستدعي إيقاف اللاعب، بل ستُطبق غرامة مالية".

وأتم "الأقرب توقيع غرامة مالية على يورتشيتش بسبب نزول أرض الملعب خلال وقت احتفال لاعبي الأهلي بالهدف وليس الوقت الفعلي للمباراة".

وتقدم بيراميدز بهدف محمد الشيبي في الدقيقة 86 وأدرك أحمد رضا التعادل للأهلي في الدقيقة 90+6.

التعادل أبقى بيراميدز في الصدارة برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

تعادل هو السادس بين الفريقين في مسابقة الدوري خلال 18 مواجهة جمعتهما، والثاني على التوالي.

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