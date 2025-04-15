منافس الأهلي - تقرير: بورتو يخطط للتعاقد مع روبن نيفيز

يخطط نادي بورتو البرتغالي للتعاقد مع روبن نيفيز لاعب وسط الهلال السعودي.

ويمتد تعاقد روبن نيفيز مع بورتو حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة أبولا البرتغالية، فإن بورتو يخطط للتعاقد مع نيفيز بداية من الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن فلاش بواش رئيس بورتو يرغب بقوة في ضم نيفيز إلى ناديه، رغم اعترافه بصعوبة المهمة.

نيفيز انضم إلى الهلال صيف 2023 قادما من ولفرهامبتون الإنجليزي مقابل نحو 55 مليون يورو.

روبن نيفيز لعب مع الهلال 77 مباراة، وسجل 8 أهداف وصنع 20 آخرين.

نيفيز خاض تجربة مميزة في الدوري الإنجليزي ولعب 253 مباراة مع ولفرهامبتون وسجل 30 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويعد نيفيز أحد أبناء بورتو ولعب معه 93 مباراة، وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.

بذكر أن بورتو البرتغالي يتواجد ضمن مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب بورتو ضمن المجموعة التي تضم الأهلي وإنتر ميامي وبالميراس.