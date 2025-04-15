الزمالك: نمر بفترة هي الأصعب في الموسم.. وسنتصدى للأكاذيب

نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عدم صحة ما تم ذكره بإحدى القنوات الفضائية مساء الثلاثاء عن الفريق، مشيرًا إلى أن المهنية تفرض على العاملين في المجال الإعلامي التحلي بالدقة والمصداقية.

وأوضح أحمد سالم في تصريح للمركز الإعلامي بنادي الزمالك: "نمر بفترة هي الأصعب في الموسم الكروي الحالي بعد وصول المنافسة على قمة الدوري إلى ذروتها، وإدارة النادي حريصة على توفير الأجواء المناسبة لفريق الكرة، ومن ثم لا مجال على الإطلاق للحديث الآن عن صفقات الموسم القادم".

وأضاف سالم: ما يتردد عن تعاقد الزمالك مع لاعبين جدد أو رحيل وإعارة بعض اللاعبين بالفريق عار تماماً من الصحة، ونعلم جيداً رغبة البعض في التأثير على مسيرة الفريق لتحقيق أهداف مغرضة نعلمها جيداً".

واستدرك: "لكننا قادرون على التصدي لأي أكاذيب، ولاعبونا على درجة عالية من الوعي ويدركون جيداً نتيجة خبرات سابقة ما المقصود من تناول أخبار الزمالك بدون حيادية".

وتابع المتحدث الرسمي قائلاً: "نحترم حرية الرأي والتعبير ونقدر قيمة وأهمية الإعلام، ولكننا أيضاً نطالب بتحري الدقة والتعامل بمهنية ومصداقية، ونؤكد بأن الأخبار التي يتم نشرها عبر المنصات الرسمية للزمالك هي المعبرة فقط عن الموقف الرسمي بالنادي".

وأتم "سنقوم بالرد المناسب لردع ومحاسبة كل من يتعمد إثارة البلبلة حول النادي عامة."