تقرير: من 2 إلى 3 مليون دولار.. كاف يدعم الأندية الإفريقية المشاركة في المونديال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" دعم الأندية الإفريقية الأربعة المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

وتشارك أندية الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي ممثلين عن قارة إفريقيا.

وكشف موقع نسمة سبورت التونسي أن كاف قد قرر دعم الأندية الإفريقية الأربعة ماليا.

وأشار التقرير إلى أن كل نادي سيحصل من كاف على دعم مالي يتراوح بين 2 إلى 3 مليون دولار.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة: فلامينجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري - ماميلودي صنداونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - سالزبورج النمساوي