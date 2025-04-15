مدعما ببعض لاعبي الفريق الأول.. الاتحاد السكندري يعلن مواجهة الإسماعيلي بالشباب

أعلن نادي الاتحاد السكندري خوض مواجهة الإسماعيلي في ختام مجموعات كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مدعما ببعض لاعبي الفريق الأول.

وكان فريق الشباب مواليد 2005 قد توج بلقب دوري الجمهورية منذ أيام.

ويختتم الاتحاد السكندري دور المجموعات عندما يحل ضيفا على الإسماعيلي في تمام السابعة من مساء غدا الأربعاء.

وجاء بيان الاتحاد السكندري كالآتي:

"في لفتة رائعة وتقديرا لإنجازهم المميز، فقد تقرر أن يخوض نادي الاتحاد السكندري مباراة الغد أمام النادي الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بفريق مواليد 2005 بطل دوري الجمهورية مدعما ببعض لاعبي الفريق الأول".

"ويقود الفريق في هذه المواجهة، محمد حسني المدير الفني لفريق مواليد 2005 تحت إشراف إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين ومحمود عز نائب رئيس القطاع".

ويتذيل الاتحاد السكندري ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط بعد الخسارة من حرس الحدود وبيراميدز.

بينما الإسماعيلي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتصدر حرس الحدود المجموعة بست نقاط ليحسم تأهله بينما بيراميدز في المركز الثاني بـ 4 نقاط.

ويحتاج الإسماعيلي للفوز على الاتحاد مع انتظار خسارة بيراميدز أمام حرس الحدود في انتظار تحديد فارق الأهداف.