الوداد يستقبل كأس العالم للأندية.. ويكشف قميصه المخصص للبطولة

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 14:50

كتب : FilGoal

مجسم كأس العالم للأندية

استقبل نادي الوداد المغربي مجسم كأس العالم للأندية 2025 قبل نحو شهرين من مشاركته في البطولة.

ومن المرتقب أن يكشف نادي الوداد عن القميص الذي سيخوض به نهائيات كأس العالم للأندية خلال الحفل الذي سيُخصصه الفريق لاستقبال مجسم اللقب، حسب موقع البطولة المغربي.

وكان النادي المغربي قد حصل على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم لتأجيل جولة مجسم كأس العالم للأندية إلى شهر أبريل الجاري، بعدما كانت مقررة خلال شهر فبراير الماضي.

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وذلك بسبب خضوع مركز تدريباته للإصلاحات وعدم جاهزية ملعب محمد الخامس آنذاك.

يذكر أن الوداد يتواجد في المجموعة السابعة للمسابقة، إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي.

ويتنافس 32 ناديا بمشاركة الأهلي خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك، في تمام الثامنة مساءً.

كأس العالم للأندية الوداد
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