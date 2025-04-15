تييري هنري يتحدث عن تحطيم صلاح لرقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 11:57

كتب : FilGoal

صور تجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول

تحدث تييري هنري أسطورة عن تحطيم محمد صلاح نجم ليفربول لرقمه القياسي كأكثر المساهمين في تسجيل الأهداف بموسم واحد بالدوري الإنجليزي.

وقال تييري هنري عبر سكاي سبورتس: "ما يفعله محمد صلاح الآن شيء أسطوري، ما يفعله مذهل حقا".

وأضاف نجم أرسنال السابق "رغبة صلاح في التكيّف وتغيير أسلوب لعبه ليكون أفضل أمر بالغ الأهمية".

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وأكمل "تحطيم محمد صلاح لرقمي القياسي في الدوري الإنجليزي؟ بغض النظر عن قيامك بالتسجيل أو صناعة الأهداف، عندما يكون بوسعك القيام بكلا الأمرين، فهذا أمر رائع".

وتابع "أرقام صلاح مُذهلة للغاية، أحيانًا تظن أن يمرر الكرات الحاسمة كالذي يلعبها بيده، إنه ببساطة مُذهل".

وأتم "نجده أحيانًا يُحاصر بثلاثة أو أربعة أو خمسة لاعبين داخل منطقة الجزاء. وحين يلعب كرة عرضية، ستذهب لأحد المهاجمين من أجل استغلالها".

يذكر أن محمد صلاح حقق رقما تاريخيا حين صنع هدف فريقه الأول أمام وست هام يونايتد يوم الأحد ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وصنع صلاح الهدف لزميله لويس دياز ليصل للمساهمة التهديفية رقم 45 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (سجل 27 وصنع 18)، ليصبح أكثر لاعب يسهم في تسجيل الأهداف بتاريخ المسابقة في موسم واحد يتكون من 38 جولة.

وبذلك حطم رقم تييري هنري الذي حققه مع أرسنال في موسم 2002-2003.

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ورقم إرلينج هالاند الذي حققه مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023.

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يذكر أن صلاح في طريقه لكسر رقم ألان شيرار وأندي كول، فقد أسهم كلاهما في تسجيل 47 هدفا، ولكن خلال المواسم الأولى للدوري الإنجليزي التي تكونت يتكون من 42 جولة.

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كما عادل صلاح رقم ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد الذي أسهم في 271 هدفا خلال 295 مباراة بالدوري الإنجليزي.

فقد سجل الدولي المصري 184 هدفا وصنع 97 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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