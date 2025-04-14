مران الزمالك - مشاركة أحمد حمدي.. وتدريبات منفردة لـ الجفالي استعدادا لسموحة

خاض الزمالك مرانه اليوم الإثنين على ملعب النادي استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وشارك أحمد حمدي لاعب وسط الفريق، في المران في إطار تجهيزه للفترة المقبلة بعد تماثله للشفاء من إصابة الرباط الصليبي.

وتعرض حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مواجهة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي.

وسافر حمدي أواخر مارس الماضي إلى الإمارات من أجل الخضوع للقياسات الطبية هناك بعد التعافي من الإصابة.

كما بدأ التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق، في خوض تدريبات خفيفة بالكرة على هامش المران .

وخاض الجفالي تدريبات منفردة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، والتي تضمنت فقرة تأهيلية بجانب خوض تدريبات منفردة بالكرة في إطار المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وعانى الجفالي من إصابة بمزق من الدرجة الثالثة في العضلة الخلفية في مواجهة إنبي.

أحمد الجفالي انضم لنادي الزمالك في انتقالات يناير الماضي قادما من الاتحاد المنستيري التونسي.

ولعب الجفالي جناح الزمالك هذا الموسم 3 مباريات في الدوري المصري كبديل، قبل التعرض للإصابة أمام إنبي في الجولة الـ17 من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة، فيما يتذيل سموحة المجموعة بصفر من النقاط بعد خسارته في 3 مباريات.