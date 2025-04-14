هاني سعيد: الأقرب خوض كأس عاصمة مصر بالشباب.. والرابطة غير حريصة على نجاح البطولة

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 16:11

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

انتقد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز قرار رابطة الأندية برفض تعديل موعد مواجهة بيراميدز أمام حرس الحدود في الجولة الختامية من كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز فريق حرس الحدود مساء الأربعاء في ختام مجموعات كأس عاصمة مصر، بينما يواجه أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا مساء السبت.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز: "الاتجاه الأقرب هو خوض فريق الشباب مواجهة حرس الحدود في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر بعد رفض الرابطة تأجيل اللقاء مراعاة لظروف مشاركة الفريق في بطولة دوري الأبطال".

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وشدد "يبدو أن الرابطة غير حريصة على نجاح بطولتها بسبب المواعيد التي حددتها، والتعنت في وضع المواعيد دون مراعاة لظروف الأندية المشاركة قاريا مما يضر البطولة ويجعل المشاركة فيها بالفريق الأول مستحيلا".

واختتم هاني سعيد تصريحاته يجب أن تكون رابطة الأندية حريصة أكثر من ذلك على نجاح البطولة التي تنظمها باختيار مواعيد تناسب الأندية وتجعلهم يشاركون بالصف الأول".

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو يوم السبت المقبل 19 أبريل الجاري في مدينة جوهانسبرج.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مواجهة أورلاندو ضد بيراميدز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بقيادة البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا.

وكان بيراميدز قد حسم تأهله إلى نصف النهائي بعد تخطي الجيش الملكي المغربي في ربع النهائي بالفوز 4-1 ذهابا والخسارة 2-0 في الإياب.

وأدار باسيفيك مباراة وحيدة هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا وخسرها بيراميدز أمام الترجي بهدفين دون مقابل في مرحلة المجموعات.

وبشكل عام لم يسبق لبيراميدز الفوز في مباراة يديرها باسيفيك بعد التعادل في مباراة وخسارة الأخرى.

أما أورلاندو فيلعب مباراته الأولى تحت قيادة الحكم البوروندي.

بيراميدز كأس عاصمة مصر كأس الرابطة دوري أبطال إفريقيا
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