أبطال إفريقيا - حكم بوروندي لمواجهة الذهاب بين بيراميدز وأورلاندو

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 15:39

كتب : FilGoal

باسيفيك ندابيهاوينيمانا - الزمالك - شباب بلوزداد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مواجهة أورلاندو ضد بيراميدز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو يوم السبت المقبل 19 أبريل الجاري في مدينة جوهانسبرج.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة الذهاب بين الفريقين كالآتي:

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حكم ساحة: البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا

حكم مساعد: السنغالي نوها بانجورا

حكم مساعد: البنيني إيريك أورليتش

حكم رابع: السنغالي أدالبيرت ضيوف

حكم تقنية الفيديو: السنغالي عيسى سي

حكم مساعد تقنية الفيديو: السنغالي جابرييل كامارا

وكان بيراميدز قد حسم تأهله إلى نصف النهائي بعد تخطي الجيش الملكي المغربي في ربع النهائي بالفوز 4-1 ذهابا والخسارة 2-0 في الإياب.

وأدار باسيفيك مباراة وحيدة هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا وخسرها بيراميدز أمام الترجي بهدفين دون مقابل في مرحلة المجموعات.

وبشكل عام لم يسبق لبيراميدز الفوز في مباراة يديرها باسيفيك بعد التعادل في مباراة وخسارة الأخرى.

أما أورلاندو فيلعب مباراته الأولى تحت قيادة الحكم البوروندي.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز أورلاندو باسيفيك حكم بوروندي
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