سكاي: أرسنال يستهدف ضم جناح بايرن

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن إدارة أرسنال تواصلت مع ممثلي كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ سعيا للتعاقد معه الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن كومان سيغادر بايرن ميونيخ الصيف المقبل بنسبة كبيرة.

ويأمل أرسنال في التوصل إلى اتفاق وسط اهتمام كبير من أندية سعودية بضم اللاعب.

على الرغم من أن أرسنال لن يكون قادرا على منافسة فرق الدوري السعودي على الصعيد المالي، غير أن ما يمكنه إغراء اللاعب به هو المشاركة في دوري أبطال أوروبا وإمكانية الفوز بالدوري الإنجليزي.

الجناح البالغ من العمر 28 عاما كان على وشك الانتقال إلى الهلال السعودي الصيف الماضي.

لكنه قرر الاستمرار مع البافاري في نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويمتد عقد كومان مع بايرن حتى صيف 2027، ويبلغ راتبه الحالي أكثر من 15 مليون يورو سنويا.