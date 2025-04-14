أبطال إفريقيا - حكام مواجهتي الأهلي ضد صنداونز.. صومالي للذهاب وبيدة للإياب

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 15:25

كتب : محمد عبد العظيم

دحان بيده - حكم الأهلي والترجي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مواجهة الإياب بين الأهلي وصنداونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 25 من شهر أبريل الجاري، بينما مواجهة الذهاب ستكون السبت المقبل.

وكشف كاف عن إدارة الصومالي عمر عبد القادر أرتان لمواجهة الذهاب المقرر لها في جنوب إفريقيا.

أخبار متعلقة:
الدماطي رئيس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا للمباراة السابعة تواليا.. الزمالك يفوز على حرس الحدود ويستغل تعثر بيراميدز والأهلي منافس الأهلي - صنداونز يودع كأس نيدبنك أمام كايرز تشيفز مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي

ويدير مواجهة الإياب بين الأهلي وصنداونز، الموريتاني دحان بيدة بينما الإثيوبي باملاك تسيما على تقنية الفيديو.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة الذهاب بين صنداونز والأهلي كالآتي:

حكم ساحة: الصومالي عمر عبد القادر أرتان

حكم مساعد: الكيني جليبيرت شيرويت

حكم مساعد: الكيني إليزير أونيانجو

حكم رابع: الكيني بيتر واوايرو كامكو

حكم تقنية فيديو: الجابوني بيير جيسلان أتشو

حكم تقنية فيديو مساعد: الغاني دانيال لاريا

وجاء طاقم تحكيم مواجهة الأهلي ضد صنداونز في مباراة الإياب كالآتي:

حكم ساحة: الموريتاني دحان بيدة

حكم مساعد: الإيفواري أدو هيرمان نجو

حكم مساعد: التوجولي جوناثان كوفي

حكم رابع: الرواندي صامويل أوكوندا

حكم فيديو: الإثيوبي باملاك تسيما

حكم فيديو مساعد: الرواندية سليمة موكانسانجا

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الإياب يوم الجمعة 25 أبريل الجاري.

وكان دحان بيده قد أدار مواجهة الجيش الملكي المغربي أمام صنداونز في دور المجموعات هذا الموسم والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وبشكل عام أدار بيدة أربع مواجهات سابقة للأهلي شهدت فوز الأحمر مرتين وتعادل وهزيمة.

بينما لم يذق صنداونز طعم الخسارة تحت قيادة دحان بيدة إذ لعب 3 مباريات فاز في اثنين منهم مقابل تعادل وحيد.

الأهلي دحان بيدة موريتاني باملاك تسيما
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنسافر إلى جنوب إفريقيا الثلاثاء.. وهذا موقف مواجهة فاركو هاني سعيد: الأقرب خوض كأس عاصمة مصر بالشباب.. والرابطة غير حريصة على نجاح البطولة أبطال إفريقيا - حكم بوروندي لمواجهة الذهاب بين بيراميدز وأورلاندو في يوم واحد.. كاف يعلن مواعيد ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الدماطي رئيس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا منافس الأهلي - صنداونز يودع كأس نيدبنك أمام كايرز تشيفز منافس بيراميدز – أورلاندو بايرتس إلى نهائي كأس نيدنبك بالفوز على مارومو جالانت الكشف عن مواعيد مباريات مصر في أمم إفريقيا للشباب
أخر الأخبار
سبورت: فاتي قررة مغادرة برشلونة 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
لوكا مودريتش ينضم لملاك سوانزي سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
فرص صعبة.. حالات تأهل الزمالك والإسماعيلي والمصري في كأس العاصمة ساعة | الكرة المصرية
تشيزني: كنت ألعب الجولف عندما اتصل بي برشلونة.. وأحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كوفاتش: هدفنا الفوز على برشلونة الذي لم يخسر أبدا ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر إيمري: نريد أن نكتب التاريخ لـ أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر بيسيرو: سنحارب للتمسك بأمل التأهل.. وقد أستعين ببعض الأساسيين أمام سموحة 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فليك: ريمونتادا من دورتموند؟ أثق بشكل كامل في فريقي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي