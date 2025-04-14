أبطال إفريقيا - حكام مواجهتي الأهلي ضد صنداونز.. صومالي للذهاب وبيدة للإياب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مواجهة الإياب بين الأهلي وصنداونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 25 من شهر أبريل الجاري، بينما مواجهة الذهاب ستكون السبت المقبل.

وكشف كاف عن إدارة الصومالي عمر عبد القادر أرتان لمواجهة الذهاب المقرر لها في جنوب إفريقيا.

ويدير مواجهة الإياب بين الأهلي وصنداونز، الموريتاني دحان بيدة بينما الإثيوبي باملاك تسيما على تقنية الفيديو.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة الذهاب بين صنداونز والأهلي كالآتي:

حكم ساحة: الصومالي عمر عبد القادر أرتان

حكم مساعد: الكيني جليبيرت شيرويت

حكم مساعد: الكيني إليزير أونيانجو

حكم رابع: الكيني بيتر واوايرو كامكو

حكم تقنية فيديو: الجابوني بيير جيسلان أتشو

حكم تقنية فيديو مساعد: الغاني دانيال لاريا

وجاء طاقم تحكيم مواجهة الأهلي ضد صنداونز في مباراة الإياب كالآتي:

حكم ساحة: الموريتاني دحان بيدة

حكم مساعد: الإيفواري أدو هيرمان نجو

حكم مساعد: التوجولي جوناثان كوفي

حكم رابع: الرواندي صامويل أوكوندا

حكم فيديو: الإثيوبي باملاك تسيما

حكم فيديو مساعد: الرواندية سليمة موكانسانجا

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الإياب يوم الجمعة 25 أبريل الجاري.

وكان دحان بيده قد أدار مواجهة الجيش الملكي المغربي أمام صنداونز في دور المجموعات هذا الموسم والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وبشكل عام أدار بيدة أربع مواجهات سابقة للأهلي شهدت فوز الأحمر مرتين وتعادل وهزيمة.

بينما لم يذق صنداونز طعم الخسارة تحت قيادة دحان بيدة إذ لعب 3 مباريات فاز في اثنين منهم مقابل تعادل وحيد.