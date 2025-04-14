فان دايك: إدارة ليفربول تخطط لصيف مميز.. وهناك تقدم في المفاوضات

يرى فيرجيل فان دايك قائد ليفربول الإنجليزي أن فريقه قادر على المنافسة على الألقاب في السنوات القادمة وتحسن الفريق بنسبة 100%.

وأوضح فان دايك في تصريحات نقلها موقع ذا أثلتيك: "مهما حدث في الصيف من حيث انتقال اللاعبين وتعاقداتهم، أعتقد أنه سيكون صيفًا مميزًا".

وأكمل حديثه عن انتقالات الصيف: "أعتقد أنهم يخططون لجعله صيفًا مميزًا، لذا علينا جميعًا كمشجعين لليفربول أن نثق في مجلس الإدارة للقيام بالمهمة على أكمل وجه".

وأضاف مدافع الريدز: "إذا عدنا بالزمن إلى الصيف الماضي، سنجد أننا لم نقم بفترة تحضيرية مناسبة للموسم، لم يكن لدينا الوقت الكافي للعمل على ما يريده المدرب، أما هذا العام لدينا معسكر تدريبي، وهناك وقت كافٍ للفريق للعمل على ما يريده المدرب، وأعتقد أن ذلك سيُحسن الفريق."

وتولي أرني سلوت الإدارة الفنية لليفربول في مايو 2024 بعد إعلان يورجن كلوب رحيله عن تدريب الفريق.

وعن موقفه من تجديد تعاقده، رد: "أخبرتكم الأسبوع الماضي بوجود تقدم، لذا سنرى".

وتابع: "أشعر دائمًا بالفخر عندما أرتدي قميص ليفربول وأخرج وأحاول أن أكون أفضل نسخة من نفسي كلاعب".

وتحدث عن اقتراب ليفربول من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي: "لازال أمامنا مهمة علينا القيام بها، نحن على بُعد فوزين من التتويج بالدوري، وأعرف جيدا كيف سيعود ذلك علينا إن تحقق، معظم اللاعبين لا يدركون ذلك، لذا عندما يتحقق سيكون رائعًا".

ونجح فان دايك في قيادة ليفربول للفوز أمام وست هام بثنائية مقابل هدف يوم الأحد، بعدما سجل هدف الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة.

وجدد محمد صلاح نجم ليفربول تعاقده لمدة موسمين حتى 2027، فيما لا يزال موقف فيرجيل فان دايك، وترنت ألكسندر أرنولد غامضا حول مستقبلهما مع الفريق.

ويتقدم ليفربول بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه أرسنال صاحب المركز الثاني، مع تبقي 6 مباريات على نهاية الموسم.

وكشف فان دايك عن ارتباطه بليفربول: "انضممتُ إلى النادي أواخر عام ٢٠١٧ لأسباب عديدة، مثل مدى أهمية ارتباط النادي بجميع سكان ليفربول، ومدى أهمية ارتباطه بجميع المشجعين حول العالم، النجاح مع ليفربول، وثقافة النادي، وكل ما يُجسّد ليفربول هو جزءٌ مني."

وأتم "لهذا السبب أشعر دائمًا بالفخر عندما أرتدي هذا القميص، وأخرج أن أكون أفضل نسخة من نفسي كلاعب، ست نقاط من المجد. أعرف ما يعنيه هذا للنادي، وما سيعود علينا به إن تحقق، معظم اللاعبين لا يدركون ذلك، لذا عندما يتحقق، سيكون رائعًا، لكن لا يزال أمامنا مهمةٌ علينا القيام بها."