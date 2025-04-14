جوارديولا يسهب في الإشادة بعمر مرموش

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 13:06

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - بيب جوارديولا

أسهب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بمهاجمه المصري عمر مرموش بعد تألقه مؤخرا.

مرموش انضم إلى سيتي في يناير الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت وسرعان ما تألق مع فريقه الجديد الذي يمر بموسم صعب للغاية.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "عمر مرموش يشم رائحة الأهداف، ويقوم بانطلاقات رائعة، لقد فهم طبيعة اللعب في إنجلترا".

أخبار متعلقة:
تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية هل يتوج صلاح بلقب الدوري مبكرا بهدية من سام مرسي قندوسي يتحدث بعد إجراء جراحة ناجحة.. ورسالة خاصة لـ الملاح مانشستر سيتي يفعّل بند تمديد عقد جوندوجان

وأضاف "لقد سجل هدفا أمام كريستال بالاس وكان يمكنه تسجيل المزيد بسهولة، والخروج من المباراة بثلاثة أهداف".

الدولي المصري سجل هدفا في فوز سيتي على كريستال بالاس 5-2 بالدوري الإنجليزي، ومنعه دين هندرسون حارس الضيوف من التسجيل مرتين.

وتابع المدرب الإسباني حديثه عن المهاجم المصري "الأرقام التي حققها مرموش حتى الآن رائعة حقا".

وأكمل "وصل مرموش إلى مانشستر سيتي، في لحظة لم نكن فيها جيدين. لكن تأثيره ظهر على الفريق في منتصف الموسم".

وأتم "أحيانًا يأتي لاعب واحد عندما تكون الأمور سلسة، وكل شيء على ما يرام، ومن السهل التكيف. ولكن عندما لا يلعب الفريق بشكل جيد، فهذه قيمة كبيرة، إنه يستحق الإشادة".

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 14 مباراة، بواقع 10 في الدوري الإنجليزي، و2 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 7 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفا.

عمر مرموش بيب جوارديولا مانشستر سيتي
نرشح لكم
شيرار: صلاح لديه فرصة لتحطيم رقمي القياسي كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي سكاي: مهاجم إبسويتش على رادار بايرن فان دايك: إدارة ليفربول تخطط لصيف مميز.. وهناك تقدم في المفاوضات هل يستمر بالملاعب؟.. رومانو: لوكا مودريتش يقترب من شراء أسهم في سوانزي سيتي مانشستر يونايتد يفقد مهاجمه أمام ليون سكاي: المفاوضات لم تصل لمرحلة متقدمة.. إنتر ميامي يسعى لضم دي بروين هل يتوج صلاح بلقب الدوري مبكرا بهدية من سام مرسي تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق لضم محمد شريف 8 دقيقة | الدوري المصري
النصر يدرس تصعيد قضية حارس العروبة لمركز التحكيم الرياضي السعودي 35 دقيقة | سعودي في الجول
فيفا يختار محمود عاشور ضمن حكام كأس العالم للأندية 45 دقيقة | كأس العالم للأندية
ريليفو: ميسي سيجدد تعاقده مع إنتر ميامي من أجل كأس العالم.. والعودة لـ برشلونة 54 دقيقة | أمريكا
شيرار: صلاح لديه فرصة لتحطيم رقمي القياسي كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
هاني سعيد: الأقرب خوض كأس عاصمة مصر بالشباب.. والرابطة غير حريصة على نجاح البطولة ساعة | الكرة الإفريقية
أبطال إفريقيا - حكم بوروندي لمواجهة الذهاب بين بيراميدز وأورلاندو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
سكاي: أرسنال يستهدف ضم جناح بايرن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي