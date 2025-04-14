هل يتوج صلاح بلقب الدوري مبكرا بهدية من سام مرسي

الكل متيقن أن ليفربول وضع يدا على كأس الدوري الإنجليزي مع حاجته لـ6 نقاط فقط من 6 مباريات حتى يتوج رسميا باللقب، ويبقى السؤال متى يحصد اللقب حسابيا.

الصراع على أشده في البطولة الإنجليزية نحو اللقب ومراكز التأهل للبطولات الأوروبية، في ظل تصدر ليفربول لجدول المسابقة بفارق 13 نقطة عن أرسنال الوصيف.

6 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة شبة محسومة على اللقب بين أصحاب أقوى خطوط الهجوم في الدوري، ليفربول (74 هدفا)، أرسنال (57 هدفا).

الفوز على وست هام يونايتد رفع رصيد ليفربول إلى 76 نقطة وأصبح على بعد انتصارين فقط من التتويج باللقب رقم 20 في تاريخه.

فمنافسه أرسنال يملك 63 نقطة وأمامه 6 مباريات تساوي 18 نقطة، أي أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو 81 نقطة في حالة الفوز بكل مبارياته المتبقية.

فيما يصل لليفربول للنقطة 82 لو حقق الفوز في مباراتيه المقبلتين، من أصل 6 متبقية.

وهناك احتمال آخر هو أن يقدم إبسويتش تاون بقيادة سام مرسي الهدية لمواطنه محمد صلاح وفريقه ليفربول بالفوز على أرسنال في المباراة المقبلة، ليتيح لليفربول فرصة التتويج مبكرا.

فأرسنال سيحل ضيفا على إبسويتش في الثالثة من عصر الأحد، وفي حالة خسارته، سيحتاج ليفربول للفوز على ليستر سيتي الذي يلاقيه في الخامسة والنصف عصرا من اليوم نفسه، من أجل حسم اللقب رسميا.

ولو فاز أرسنال على إبسويتش وانتصر ليفربول على ليستر، سيحتاج الريدز للفوز على توتنام في أنفيلد للاحتفال باللقب.

ليفربول أمامه 6 مباريات، بينهم 3 على ملعبه أنفيلد، 3 خارجه، أهمها مواجهة بـ6 نقاط أمام أرسنال في الجولة 36 قد تصبح بلا قيمة لو حسم الريدز اللقب قبلها.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 33: ليستر سيتي خارج أنفيلد

الجولة 34: توتنام على أنفيلد

الجولة 35: تشيلسي خارج أنفيلد

الجولة 36: أرسنال على أنفيلد

الجولة 37: برايتون خارج أنفيلد

الجولة 38: كريستال بالاس على أنفيلد

كما يخوض أرسنال وصيف الموسم الماضي 3 مباريات على ملعبه استاد الإمارات، مقابل 3 خارج ملعبه.

وتأتي مباريات أرسنال على النحو التالي:-

الجولة 33: إبسويتش تاون خارج ملعب الإمارات

الجولة 34: كريستال بالاس على ملعب الإمارات

الجولة 35: بورنموث على ملعب الإمارات

الجولة 36: ليفربول خارج ملعب الإمارات

الجولة 37: نيوكاسل يونايتد على ملعب الإمارات

الجولة 38: ساوثامبتون خارج ملعب الإمارات

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2024-2025 يوم 25 مايو المقبل.