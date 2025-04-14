تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 11:26

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - محمد صلاح

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل أمام وست هام يونايتد لكنه صنع هدفا واقترب بفريقه من الظفر بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه وست هام بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وست هام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.3 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان أليسون بيكر بمتوسط تقييم بلغ 8.4 درجة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 32 هدفا، بينما صنع 23.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 395 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 243 هدفا وصنع 110 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول وست هام
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