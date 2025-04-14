مواعيد مباريات الإثنين 14 أبريل 2025.. دوري المحترفين وأتليتكو مدريد

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 09:56

كتب : FilGoal

وادي دجلة

يشهد اليوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025 عددا من المباريات في دوري المحترفين المصري.

لمتابعة كافة مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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دوري المحترفين المصري

تقام اليوم الإثنين خمس مباريات ضمن منافسات الجولة 30 بمسابقة دوري المحترفين المصري.

ويحل سبورتنج ضيفا على لافيينا بينما يستضيف بروكسي فريق ديروط في الثالثة والنصف عصرا.

وفي نفس التوقيت يحل بلدية المحلة ضيفا على راية.

أما في السادسة مساء فيستضيف السكة الحديد مودرن فريق القناة بينما يحل منتخب السويس ضيفا على أسوان.

الدوري الإسباني

يستضيف أتليتكو مدريد فريق ريال بلد الوليد في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

دوري المحترفين الدوري الإسباني
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