مواعيد مباريات الإثنين 14 أبريل 2025.. دوري المحترفين وأتليتكو مدريد

يشهد اليوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025 عددا من المباريات في دوري المحترفين المصري.

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دوري المحترفين المصري

تقام اليوم الإثنين خمس مباريات ضمن منافسات الجولة 30 بمسابقة دوري المحترفين المصري.

ويحل سبورتنج ضيفا على لافيينا بينما يستضيف بروكسي فريق ديروط في الثالثة والنصف عصرا.

وفي نفس التوقيت يحل بلدية المحلة ضيفا على راية.

أما في السادسة مساء فيستضيف السكة الحديد مودرن فريق القناة بينما يحل منتخب السويس ضيفا على أسوان.

الدوري الإسباني

يستضيف أتليتكو مدريد فريق ريال بلد الوليد في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.