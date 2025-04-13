أموريم: لدينا فرصة للفوز ببطاقة التأهل لـ دوري أبطال أوروبا

شدد روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن فريقه لا زال يمتلك فرصة للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لكنها صعبة.

وتعرض يونايتد لخسارة كبيرة بنتيجة 4-1 أمام نيوكاسل في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال البرتغالي عبر سكاي سبورتس: "ارتكبنا العديد من الأخطاء وكانوا أقوياء للغاية وأفضل منا بكثير، ارتكبنا الكثير من الأخطاء وجعلت الأمور أصعب من أجل الفوز بالمباراة".

وأضاف "بإمكاننا تقديم أداء أفضل، علينا التركيز على مباراة الخميس، لا يمكننا ارتكاب نفس الأخطاء يوم الخميس المقبل ضد ليون في الدوري الأوروبي".

وأكمل "أتفهم الانتقادات، ولا أهتم، لا يوجد شيء أسوأ من خسارة المباريات، يستطيع الناس قول ما يريدون، لا أريد الدفاع عن نفسي بالنظر لموقعنا في جدول الترتيب".

وأردف "مباراة يوم الخميس المقبل مهمة للغاية، ولا أهتم بما يقوله الناس، خسارة المباريات هي أصعب جزء في العمل".

وواصل "لدينا فرصة للفوز ببطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا لكنها ستكون صعبة للغاية، وعلينا التركيز على ذلك".

وأتم "يوم الخميس المقبل سنخوض مباراة مختلفة أمام أنظار جماهيرنا".

From Lyon to Newcastle, Manchester and around the world — your support has been heard. Let's focus on Thursday.#MUFC || #NEWMUN pic.twitter.com/Brm53mMfKy — Manchester United (@ManUtd) April 13, 2025

ويستعد يونايتد للقاء ليون الفرنسي يوم الخميس المقبل في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي بعدما تعادلا ذهابا بنتيجة 2-2.

ولأول مرة يحقق نيوكاسل الفوز على مانشستر يونايتد في مباراتي الدوري ذهابا وإيابا منذ موسم 1930-31 أي 95 عاما.

ولأول مرة يفوز نيوكاسل على يونايتد في ملعب سان جيمس بارك في 3 مباريات متتالية منذ 55 عاما.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل لـ 56 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع بفارق نقطة عن نوتنجهام الثالث ليشتعل الصراع المؤهل لدوري الأبطال.

فيما ظل يونايتد عند المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة.