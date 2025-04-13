بنتايك والونش يغيبان عن الزمالك في مباراة المصري

يغيب ثنائي الزمالك محمود بنتايك ومحمود حمدي "الونش" عن مباراة الفريق المقبلة ضد المصري.

ويلاقي الزمالك منافسه المصري يوم 1 مايو المقبل في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للدوري المصري.

وحصل الثنائي بنتايك والونش على بطاقة صفراء في مباراة الفريق ضد حرس الحدود مما أدى لإيقافه في المباراة التالية لتراكم البطاقات الصفراء.

وللمباراة السابعة على التوالي يتمكن الزمالك من الفوز على حرس الحدود في جميع البطولات.

واستغل الزمالك تعثر بيراميدز والأهلي في المباراة التي جمعتهما في الجولة ذاتها وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 38 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويبتعد الزمالك بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف و6 نقاط عن بيراميدز المتصدر.