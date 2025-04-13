فينيسيوس جونيور: بدأنا التفكير بيوم الأربعاء بالفعل.. وننتظركم في البرنابيو

الأحد، 13 أبريل 2025 - 21:31

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

أرسل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد رسالة إلى جماهير فريقه قبل مواجهة أرسنال.

وفاز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

وكتب فينيسيوس عبر حسابه على فيسبوك عقب المباراة: "بدأنا التفكير بالفعل في يوم الأربعاء، نحن مستعدون ونتطلع إليه وننتظركم في البرنابيو وسنحاول تقديم كل شيء، نحن ريال مدريد".

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ويستعد ريال مدريد لمواجهة أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان أرسنال قد فاز في الذهاب على ملعب الإمارات بثلاثة أهداف دون رد.

ريال مدريد فينيسيوس جونيور
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