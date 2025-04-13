الدماطي رئيس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

الأحد، 13 أبريل 2025 - 21:28

كتب : FilGoal

محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي

أعلن النادي الأهلي تكليف محمد الدماطي عضو ‏المجلس برئاسة بعثة الأهلي لجنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز في دوري الأبطال.

وسينسق الدماطي ‏مع محمـد رمضان، المدير الرياضي، ومحمـد ‏شوقي نائب المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق ‏من سفر وإقامة وملاعب ‏تدريب، ‏لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق ‏أفضل النتائج، التي تعزز من فرص الفريق ‏في التأهل للمباراة النهائية.

وسبق أن كشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تغادر بعثة الأهلي يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة صنداونز في جنوب إفريقيا بقيادة مارسيل كولر بشكل طبيعي".

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وأوضح "الجهاز الفني سيبحث مع الجهاز الطبي موقف المصابين لتحديد قائمة الفريق المغادرة إلى جنوب إفريقيا".

وتعرض الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس للإصابة خلال مواجهة بيراميدز.

ويخضع الثنائي لفحص طبي اليوم الأحد من أجل تحديد فترة الغياب والموقف من مواجهتي صنداونز.

كما ينتظر الجهاز الفني موقف الثنائي لبحث إمكانية ضم علي معلول ومصطفى العش أمام صنداونز.

وحسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.

ويصعد الأهلي لملاقاة صنداونز الجنوب إفريقي في المربع الذهبي.

وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

وتقام مباراة الذهاب أحد يومي 18 أو 19 أبريل الجاري.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد يومي 25 أو 26 أبريل الجاري.

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