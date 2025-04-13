سام مرسي: مستقبلي مع إبسويتش؟ أستمتع بالتواجد هنا وأرغب في الاستمرار بذلك

شدد سام مرسي لاعب إبسويتش تاون على سعادته بالاستمرار مع الفريق حتى نهاية تعاقده.

وتعادل إبسويتش تاون مع تشيلسي بهدفين لكل فريق قي مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سام مرسي لشبكة بي إن سبورتس عقب المباراة: "يجب أن نكون واقعيين، مباراة تلو الأخرى موقفنا يصبح أصعب في الدوري وكل مباراة صعبة ولكننا نلعب بشغل أن هذا هو الدوري الإنجليزي ويجب أن نقدم لأنفسنا ما نستحقه".

وتابع "هذه هي الحياة ولا يجب أن نستسلم ولكن أن نحارب حتى نهاية الموسم".

وأتم "مستقبلي مع إبسوتيش؟ لا زال عقدي يمتد لموسم آخر مع إبسويتش وأنا أتسمتع بوقتي منع الفريق وسأحاول الاستمرار في الاستمتاع وتحقيق الانتصارات مع الفريق".

التعادل رفع رصيد إبسويتش للنقطة 21 في المركز 18 المؤدي للهبوط وبفارق 14 نقطة عن وست هام صاحب المركز الـ 17.