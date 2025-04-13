منافس الأهلي - صنداونز يودع كأس نيدبنك أمام كايرز تشيفز

الأحد، 13 أبريل 2025 - 20:31

كتب : FilGoal

صنداونز - كايرز تشيفز

ودع صنداونز منافسات كأس نيدبنك في جنوب إفريقيا بالخسارة من كايرز تشيفز بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

ويستعد بطل جنوب إفريقيا للقاء الأهلي الأسبوع المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثابيلو موكوينا هدف صنداونز الأول من ركلة حرة مباشرة في نهاية الشوط الأول.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الفريق يسافر الأربعاء بقيادة كولر.. وموقف قائمة صنداونز مصدر من الأهلي لـ في الجول: خاطبنا الجهات المعنية لحضور السعة الكاملة أمام صنداونز لمواجهة الأهلي.. صنداونز يقصي الترجي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - موعد مواجهتي الأهلي ضد صنداونز في نصف النهائي

وقلب الضيوف الطاولة بفضل هدفي واندلي دوبا وأشلي دو بيريز في الدقيقتين 57 و89.

وسيلتقي كايرز تشيفز مع أورلاندو بايرتس -منافس بيراميدز- في النهائي.

وكان أورلاندو قد فاز على ماورمو جالانتس بنتيجة 1-0 في أولى مباراتي نصف النهائي.

وفقد صنداونز فرصة تكرار نهائي الموسم الماضي الذي خسره لصالح أورلاندو بايرتس آنذاك.

صنداونز كايرز تشيفز كأس نيدبنك منافس الأهلي
نرشح لكم
الدماطي رئيس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا منافس بيراميدز – أورلاندو بايرتس إلى نهائي كأس نيدنبك بالفوز على مارومو جالانت الكشف عن مواعيد مباريات مصر في أمم إفريقيا للشباب قرعة أمم إفريقيا للشباب 2025 - منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى مع جنوب إفريقيا مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تم حل أزمة سفر أجانب الفريق لجنوب إفريقيا مصدر من الأهلي لـ في الجول: الفريق يسافر الأربعاء بقيادة كولر.. وموقف قائمة صنداونز بحضور جماهيري ضعيف.. الوداد يتعادل مع الرجاء في دربي الدار البيضاء مصدر من بارادو يكشف لـ في الجول العروض المقدمة لضم بولبينة
أخر الأخبار
بحضور جماهيري قياسي.. إنتر ميامي يتعادل سلبيا لأول مرة منذ 332 يوما بمشاركة ميسي ساعة | أمريكا
مانشستر سيتي يفعّل بند تمديد عقد جوندوجان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - عبد المطلب لـ في الجول: الاتحاد مرشح قوي لحصد BAL.. وجنى الألفي موهبة استثنائية 2 ساعة | كرة سلة
الزمالك: نطالب بسرعة البت في أزمة القمة.. وتفاصيل عقوبة ناصر ماهر لدى عبد الواحد السيد 2 ساعة | الكرة المصرية
صاروخية سولي تنقذ روما من خسارة الدربي وتفرض التعادل مع لاتسيو 3 ساعة | الكرة الأوروبية
وزارة الرياضة توجه الشكر للجنة الأولمبية الدولية بشأن تعديلات القانون المقترحة 3 ساعة | الدوري المصري
الكشف عن الموعد النهائي لكلاسيكو الدور الثاني بين برشلونة وريال مدريد 3 ساعة | الدوري الإسباني
أحمد سامي: غياب التوفيق سبب رحيلي من سموحة 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي (22) 1-3 (25) الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك