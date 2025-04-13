منافس الأهلي - صنداونز يودع كأس نيدبنك أمام كايرز تشيفز

ودع صنداونز منافسات كأس نيدبنك في جنوب إفريقيا بالخسارة من كايرز تشيفز بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

ويستعد بطل جنوب إفريقيا للقاء الأهلي الأسبوع المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثابيلو موكوينا هدف صنداونز الأول من ركلة حرة مباشرة في نهاية الشوط الأول.

🏆 ℕ𝕖𝕕𝕓𝕒𝕟𝕜 ℂ𝕦𝕡 🏆 ⚽️ ⒼⓄⒶⓁ: Teboho Mokoena's thunderous strike has given The Brazilians an edge! 𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬 1⃣➖0⃣ 𝐊𝐚𝐢𝐳𝐞𝐫 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟𝐬 🚨 LIVE 📺 SABC 1 📱 https://t.co/26PdrPrnVE#SABCSportFootball #NedbankCup pic.twitter.com/d2sbo25SgN — SABC Sport (@SABC_Sport) April 13, 2025

وقلب الضيوف الطاولة بفضل هدفي واندلي دوبا وأشلي دو بيريز في الدقيقتين 57 و89.

وسيلتقي كايرز تشيفز مع أورلاندو بايرتس -منافس بيراميدز- في النهائي.

وكان أورلاندو قد فاز على ماورمو جالانتس بنتيجة 1-0 في أولى مباراتي نصف النهائي.

وفقد صنداونز فرصة تكرار نهائي الموسم الماضي الذي خسره لصالح أورلاندو بايرتس آنذاك.