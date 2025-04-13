لم يحدث منذ 95 عاما.. نيوكاسل يكرر تفوقه على مانشستر يونايتد ويفوز برباعية

انتصر نيوكاسل على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-1 في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي في غياب إيدي هاو المدير الفني لجيوش المدينة.

وسجل أهداف نيوكاسل: ساندرو تونالي وهارفي بارنز (2) وبرونو جيماريش، فيما سجل أليخاندرو جارناتشو هدف يونايتد.

وغاب هاو عن اللقاء لأسباب صحية بعد دخوله المستشفى أمس.

ولأول مرة يحقق نيوكاسل الفوز على مانشستر يونايتد في مباراتي الدوري ذهابا وإيابا منذ موسم 1930-31 أي 95 عاما.

ولأول مرة يفوز نيوكاسل على يونايتد في ملعب سان جيمس بارك في 3 مباريات متتالية منذ 55 عاما.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل لـ 56 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع بفارق نقطة عن نوتنجهام الثالث ليشتعل الصراع المؤهل لدوري الأبطال.

فيما ظل يونايتد عند المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة.

التشكيل

فضل روبن أموريم المدير الفني ليونايتد استبعاد أندري أونانا من المباراة وأشرك ألتاي باندير بدلا منه في حراسة المرمى ليظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي.

Premier League debut for Altay Bayindir 🧤🇹🇷#NEWMUN pic.twitter.com/NX9m6KBkWk — Premier League (@premierleague) April 13, 2025

وصف المباراة

في الدقيقة 12 تألق نيك بوب في التصدي لفرصة جوشوا زيركزي وأنقذ مرماه ببراعة.

وأهدر ألكسندر إيزاك فرصة التقدم برأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 23.

وبعد دقيقة واحدة أرسل إيزاك بينية رائعة لتونالي الذي سدد كرة مباشرة على الطائر سكنت الشباك معلنا تقدم أصحاب الأرض.

إيزاك وتونالي في الدقائق التالية أهدرا فرصتين لتصبح النتيجة 3-0.

ولأن من يهدر يستقبل، حوّل أليخاندرو جارناتشو تمريرة ديوجو دالوت في الشباك وسجل هدف التعادل على يمين الحارس في الدقيقة 38.

شوط أول انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

في الشوط الثاني أرسل ليفرامنتو عرضية هيأها جاكوب ميرفي بعرضية أرضية لهارفي بارنز الذي أودع الكرة في الشباك في الدقيقة 49.

نفس اللاعب أضاف الهدف الثالث لنيوكاسل في الدقيقة 65 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأخطأ باندير حارس يونايتد في التمرير لتصل الكرة لجويلنتون الذي مرر برأسية لمواطنه البرازيلي جويلنتون فسدد كرة في الشباك معلنا رابع أهداف اللقاء في الدقيقة 77.

التغييرات جعلت الدقائق الأخيرة أكثر هدوءا لتنتهي المباراة بفوز نيوكاسل برباعية.

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