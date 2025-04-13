منافس بيراميدز – أورلاندو بايرتس إلى نهائي كأس نيدنبك بالفوز على مارومو جالانت
الأحد، 13 أبريل 2025 - 19:53
كتب : FilGoal
حقق أورلاندو بايرتس الفوز على مارومو جالانتس بهدف في نصف نهائي كأس نيدنبك الجنوب إفريقي.
سجل أورلاندو بايرتس هدف المباراة الوحيد كابيلو دلاميني في الدقيقة 22.
وتأهل أورلاندو بايرتس إلى نهائي البطولة لينتظر الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين ماميلودي صنداونز وكايزر تشيفز.
ومن المنتظر أن يلعب أورلاندو بايرتس مع بيراميدز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
مباراة الذهاب ستقام في جنوب إفريقيا يوم الجمعة 18 أبريل بينما تقام مباراة الإياب على ملعب الدفاع الجوي يوم الجمعة 25 أبريل.
ويلعب ماميلودي صنداونز في مباراة نصف النهائي الأخرى لدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.
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