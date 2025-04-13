سلوت: هدفهم كان مخيبا للآمال.. وعقليتنا سبب تواجدنا في الصدارة

الأحد، 13 أبريل 2025 - 19:31

كتب : FilGoal

ليفربول - أرني سلوت

يرى أرني سلوت مدرب ليفربول أن عقلية لاعبي فريقه هي السبب في التواجد بصدارة الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على نيوكاسل بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت عبر بي بي سي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة مثلها مثل جميع المباريات الأخرى التي لعبناها هذا الموسم ولكن هذا هو الدوري الإنجليزي ورأيتم أمس تعادل أرسنال وتأخر مانشستر سيتي بهدفين بعد 20 دقيقة".

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وتابع "وست هام أعتقد أنهم في المركز 16 لكنني رأيت لاعبين يلعبون معهم ويمكنهم اللعب معنا بسهولة من حيث الجودة ولهذا السبب تتمع هذه البطولة بشعبية كبيرة ولهذا هو أصعب دوري".

وأضاف "قدمنا أداء رائع في الشوط الأول وربما كان علينا تشجيل الهدف الثاني ولكن الشوط الثاني كانت السيطرة فيه لأليسون وكان بإمكانهم تسجيل هدفين أو ثلاثة خلال 15 دقيقة ولكننا كنا محظوظين بتصدياته

".

وأتم "الطريقة التي استقبلنا بها الهدف مخيبة للآمال ولكن اللاعبين أظهروا سبب تواجدهم في هذا المركز من خلال تلك العقلية وحققنا الفوز".

ورفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة وأصبح على بعد انتصارين فقط من التتويج باللقب رقم 20 في تاريخه.

فمنافسه أرسنال يملك 63 نقطة وأمامه 6 مباريات تساوي 18 نقطة، أي أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو 81 نقطة في حالة الفوز بكل مبارياته المتبقية.

أرني سلوت ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز
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