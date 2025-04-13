أموريم يكشف سبب استبعاد أونانا من مواجهة نيوكاسل

كشف روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد عن سبب استبعاد أندري أونانا من مواجهة نيوكاسل.

ويلتقي حاليا مانشستر يونايتد مع نيوكاسل على ملعب سان جيمس بارك في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج أونانا من قائمة مانسشتر يونايتد بالكامل لخوض المباراة.

وقال أموريم عبر شبكة سكاي سبورتس قبل انطلاق المباراة: "أحيانا يكون عليك دعّم اللاعب، وأحيانا عليك استبعاده، غدا سيتواجد في المران".

وأضاف "أعتقد أنه بخير، العامل الذهني مهم، وخرج من قائمة مباراة واحدة، وغدا سيعود".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 13 في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز السابع برصيد 53 نقطة.