رقم مميز لـ أيت نوري في فوز ولفرهامبتون على توتنام.. وتشيلسي يتعادل مع إبسويتش

واصل توتنام تخبطه في الدوري الإنجليزي بالسقوط في فخ الخسارة أمام ولفرهامبتون في الجولة 32، وخطف تشيلسي نقطة من إبسويتش تاون.

واستمرت الديوك اللندنية في تحقيق أقل رصيد من النقاط إذ وصل رصيد الفريق لـ 37 نقطة قبل 6 جولات على النهاية.

علما بأن أقل عدد نقاط للفريق في موسم واحد جاء في موسم 1997-98 برصيد 44 نقطة.

وأصبح الجزائري ريان أيت نوري أول مدافع على الإطلاق يساهم بصناعة 10 أهداف لصالح ولفز في الدوري الإنجليزي.

ولفرهامبتون × توتنام

تقدم الجزائري ريان أيت نوري بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 2.

وضاعف دجيد سبينس تقدم الذئاب بفضل هدف عكسي في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم ولفرهامبتون بثنائية.

وقلص ماتيس تيل النتيجة في الدقيقة 59.

وأعاد ستراند لارسن الفارق لهدفين من صناعة أيت نوري في الدقيقة 64.

وسجل البديل ريتشارلسون الهدف الثاني لتوتنام في الدقيقة 85 بعد 10 دقائق من مشاركته كبديل.

ورد مواطنه ماتيوس كونيا بالهدف الرابع لينهي اللقاء بنتيجة 4-2.

ورفع ولفرهامبتون رصيده لـ 35 نقطة بفارق انتصاره الرابع على التوالي.

فيما توقف رصيد توتنام عند 37 نقطة ظل بها في المركز الخامس عشر.

تشيلسي × إبسويتش تاون

خطف إبسويتش تاون نقطة تعادل ثمينة في ملعب ستامفورد بريدج بالخروج بنتيجة 2-2.

وتقدم الضيوف بهدفي خوليو إنسيسو وبنجامين جونسون في الدقيقتين 19 و31.

ومع بداية الشوط الثاني تقلص الفارق بفضل هدف عكسي سجله أكسيل توانزيبي لاعب إبسويتش تاون في مرماه.

وتعادل جادون سانشو في الدقيقة 79 لصالح البلوز.

نقطة أبقت تشيلسي خامسا برصيد 54 نقطة في المركز المؤهل لدوري الأبطال.

فيما ظل إبسويتش تاون في المركز الـ 18 برصيد 21 نقطة.