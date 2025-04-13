كأس عاصمة مصر - تعديل مواعيد مباريات الجولة الخامسة لـ "تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص"

قررت لجنة المسابقات في رابطة الأندية تعديل مواعيد المباريات الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لـ كأس عاصمة مصر.

وجاءت التعديلات "نظرا لعدم مشاركة أي من الأندية المصرية في نصف نهائي الكونفدرالية، وحرصا على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص".

وبذلك ستقام مباريات الجولة الخامسة في كل مجموعة في نفس اليوم ونفس التوقيت.

وكان مقررا إقامة مباريات الجولة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وبعد التعديلات ستقام يومي الأربعاء والخميس.

ويأتي التأجيل الأبرز بإقامة مباراة الأهلي يوم الخميس المقبل بدلا من الثلاثاء.

وجاء مواعيد المباريات

الأربعاء 16 أبريل

الجونة × مودرن سبورت – استاد خالد بشارة – 4 عصرا

سموحة × الزمالك – استاد برج العرب – 4 عصرا

الإسماعيلي × الاتحاد – استاد هيئة قناة السويس – 7 مساءً

حرس الحدود × بيراميدز – استاد حرس الحدود – 7 مساءً

الخميس 17 أبريل

طلائع الجيش × إنبي – استاد جهاز الرياضة – 4 عصرا

الأهلي × فاركو – استاد السلام – 4 عصرا

غزل المحلة × المصري – استاد السويس الجديد – 7 مساءً

زد × سيراميكا – استاد المقاولون العرب – 7 مساءً

وتأهلت فرق بتروجت والبنك الأهلي وحرس الحدود وإنبي لربع النهائي قبل الوصول للجولة الأخيرة.

ويحمل سيراميكا كليوباترا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.