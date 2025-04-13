صلاح يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

الأحد، 13 أبريل 2025 - 15:59

كتب : FilGoal

صور تجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول

حقق محمد صلاح نجم ليفربول رقما تاريخيا حين صنع هدف فريقه الأول أمام وست هام يونايتد يوم الأحد.

ويحل وست هام ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وصنع صلاح الهدف لزميله لويس دياز ليصل للمساهمة التهديفية رقم 45 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (سجل 27 وصنع 18)، ليصبح أكثر لاعب يسهم في تسجيل الأهداف بتاريخ المسابقة في موسم واحد يتكون من 38 جولة.

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وبذلك حطم رقم تييري هنري الذي حققه مع أرسنال في موسم 2002-2003.

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ورقم إرلينج هالاند الذي حققه مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023.

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يذكر أن صلاح في طريقه لكسر رقم ألان شيرار وأندي كول، فقد أسهم كلاهما في تسجيل 47 هدفا، ولكن خلال المواسم الأولى للدوري الإنجليزي التي تكونت يتكون من 42 جولة.

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كما عادل صلاح رقم ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد الذي أسهم في 271 هدفا خلال 295 مباراة بالدوري الإنجليزي.

فقد سجل الدولي المصري 184 هدفا وصنع 97 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح ليفربول وست هام
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