انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز قاااااااتل

الأحد، 13 أبريل 2025 - 14:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - لويس دياز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد ضمن مواجهات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد صلاح المباراة كأساسي بجوار لويس دياز وديوجو جوتا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة وأصبح قريبا من تحقيق اللقب.

فيما يتواجد وست هام في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.

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نهاية اللقاء بفوز ليفربول واقترابه أكثر من اللقب

ق90+4 اوووووووووه رأسية نيكلاس فولكروج تصطدم بعارضة مرمى ليفربول

ق89: جووووووووووول فيرجيل فان دايك يسجل هدف التقدم من جديد

ق88: لويس دياز يسدد والكرة ترتطم بالعارضة

ق87: أندي روبرتسون يسجل في مرماه هدف التعادل لوست هام

ق85: خروج محمد صلاح ودخول واتارو إندو

ق71: أرسنال يواصل التألق ويتصدى لتصويبة محمد قدوس

ق68: خروج كورتيس جونز وكونور برادلي ودخول جاريل كونساه ودومينيك سوبوسلاي

ق67: أليسون يتصدى لانفراد تام أمام جارود بوين

ق62: كارلوس سولير يطيح بالكرة فوق مرمى ليفربول

ق60: خروج كوستاس تسيميكاس وديوجو جوتا ودخول أندي روبرتسون وكودي جاكبو

ق54: ماك أليستر كاد أن يخادع أريولا ولكن حارس وست هام يتصدى

ق47: العارضة تتصدى لصاروخية من ماك أليستر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

45+1: رأسية كونستانتينوس مافروبانوس مدافع وست هام تمر فوق مرمى ليفربول

ق 43: تصويبة صاروخية من قدوس تمر بجوار القائم

ق40: المباراة تهدأ قليلا

ق33: حارس وست هام يتصدى لكرة خطيرة من أليكسيس ماك أليستر

ق20: العارضة تنقذ مرمى ليفربول من هدف محقق بواسطة محمد قدوس

ق18: جووووووووووووووووول لويس دياز بصناعة رائعة من صلاح

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ق17: صلاح يهدر هدفا كاد أن يكون رائعا، بعد مراوغة المدافع والتسديد في الزواية البعيدة لكنها مرت بجوار القائم

ق15: تصويبة قوية من كورتيس جونز تجد أحضان حارس وست هام

ق14: تسديدة كونور برادالي القوية تمر بجوار قائم مرمى وست هام

ق6: حارس وست هام يتصدى لتسديدة لويس دياز من داخل منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

محمد صلاح ليفربول وست هام يونايتد
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