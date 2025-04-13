دي بروين: أريد مساعدة مانشستر سيتي قبل رحيلي

أوضح كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي أنه يرغب أن يساعد فريقه على ضمان مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل أن يرحل.

قبل أيام، أعلن دي بروين مغادرة مانشستر سيتي بنهاية عقده نهاية الموسم الجاري.

وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أريد أن أغادر بعد ضمان مقعد دوري أبطال أوروبا لهذا الفريق لأنه يستحقه".

وأضاف "لقد تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا لتسع أو عشر سنوات منذ أن كنت هنا، لذا آمل أن نتمكن من تحقيق ذلك للنادي وسأحاول فقط تقديم أداء جيد كما أفعل دائما".

وقدم قائد سيتي أفضل أداء له في فوزه سيتي 5-2 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي يوم السبت، حين سجل هدفا وصنع مثله لماتيو كوفاسيتش.

وتابع "تأخرنا في البداية ثم كان رد الفعل جيدا أمام كريستال بالاس وأعتقد أننا قدمنا ​​مباراة جيدة بشكل عام".

وواصل "تسجيل الركلة الحرة؟ أعتقد أنه كان من المهم التسجيل بأسرع وقت ممكن وتغيير أجواء المباراة قليلا".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 55 نقطة في المركز الرابع.