رقمان مميزان ينتظران صلاح أمام وست هام

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه وست هام يونايتد يوم الأحد.

ويحل وست هام ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي في الثالثة عصرا.

ولو سجل صلاح هدفا أمام وست هام سينفرد بالمركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

إذ يتساوى حاليا مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق بـ184 هدفا.

وفي حالة إسهام صلاح في تسجيل هدفين لليفوبول يوم الأحد سيصبح وست هام ثاني أكبر ضحاياه في الدوري الإنجليزي، من حيث تسجيل وصناعة الأهداف.

إذ أسهم محمد صلاح في 16 هدفًا خلال 14 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي ضد وست هام (سجل 11 وصنع 5).

ولم يحقق أرقاما أكبر ضد فرق أخرى في الدوري الإنجليزي، سوى أمام مانشستر يونايتد (19 مساهمة تهديفية) ونيوكاسل يونايتد (18 مساهمة تهديفية).

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 32 هدفا، بينما صنع 22.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 393 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 243 هدفا وصنع 109 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.