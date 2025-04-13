تقييم مرموش أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

الأحد، 13 أبريل 2025 - 11:15

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

نجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك كريستال بالاس وقاد عودة فريقه للفوز بالمباراة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز سيتي على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 5-2 في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة:
حفلة أهداف.. مرموش يقود مانشستر سيتي لمعاقبة كريستال بالاس بخماسية 6×10.. مرموش يسجل سادس أهدافه مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي مصطفى محمد يتحدث عن صلاح ومرموش وزيزو.. والتدرب مع حسام حسن مرموش يتوج بجائزة الأفضل في مانشستر سيتي خلال مارس

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان كيفن دي بروين بمتوسط تقييم بلغ 8.9 درجة.

وبدأ مرموش المباراة كأساسي ولعبها حتى الدقيقة 82.

ومنعه دين هندرسون حارس كريستال بالاس من التسجيل مرتين.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 14 مباراة، بواقع 10 في الدوري الإنجليزي، و2 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 7 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفا.

عمر مرموش مانشستر سيتي كريستال بالاس
نرشح لكم
صلاح: الأهم في هذه المرحلة هو الفوز.. وأود رؤية فان دايك معنا الموسم المقبل أموريم يكشف سبب استبعاد أونانا من مواجهة نيوكاسل رقم مميز لـ أيت نوري في فوز ولفرهامبتون على توتنام.. وتشيلسي يتعادل مع إبسويتش الدوري الـ20 يقترب.. رأس فان دايك تنقذ ليفربول في الوقت القاتل صلاح يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز قاااااااتل دي بروين: أريد مساعدة مانشستر سيتي قبل رحيلي تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام وست هام.. وعودة أليسون
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك - العودة للثلاثي الدفاعي.. وبنتايك وفتوح أساسيان ضد حرس الحدود دقيقة | الدوري المصري
صلاح: الأهم في هذه المرحلة هو الفوز.. وأود رؤية فان دايك معنا الموسم المقبل 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: أولمو يعود لتدريبات برشلونة.. وموقفه من مواجهة دورتموند 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
أموريم يكشف سبب استبعاد أونانا من مواجهة نيوكاسل 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قرعة أمم إفريقيا للشباب 2025 - منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى مع جنوب إفريقيا 33 دقيقة | منتخب مصر
رقم مميز لـ أيت نوري في فوز ولفرهامبتون على توتنام.. وتشيلسي يتعادل مع إبسويتش 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري الـ20 يقترب.. رأس فان دايك تنقذ ليفربول في الوقت القاتل ساعة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول.. سموحة يعلن رحيل أحمد سامي عن قيادة الفريق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 3 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك 4 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم