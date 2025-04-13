تقييم مرموش أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

نجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك كريستال بالاس وقاد عودة فريقه للفوز بالمباراة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز سيتي على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 5-2 في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان كيفن دي بروين بمتوسط تقييم بلغ 8.9 درجة.

وبدأ مرموش المباراة كأساسي ولعبها حتى الدقيقة 82.

ومنعه دين هندرسون حارس كريستال بالاس من التسجيل مرتين.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 14 مباراة، بواقع 10 في الدوري الإنجليزي، و2 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 7 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفا.