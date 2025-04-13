كرة سلة – بحضور نائب مفوض NBA.. اجتماع لاكتشاف أبرز نقاط قوة بطولة The Bal

أقيم اجتماع في الرباط عاصمة المغرب على ضوء استضافة البلاد لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL 2025.

وتختتم منافسات المرحلة الأولى الأحد حيث تأهل الاتحاد السكندري للنهائيات مباشرة.

ويتنافس ريفرز هوبرز النيجيري مع الفتح الرباطي على ثاني بطاقات التأهل المباشر، فيما ينتظر صاحب المركز الثالث نتائج باقي المجموعات لمعرفة مصير تأهله.

وحضر الاجتماع كل من مارك تاتوم نائب مفوض الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA وكلير أكامانزي الرئيس التنفيذي لرابطة السلة الإفريقية وأمادو جالو فال رئيس الرابطة الوطنية لكرة السلة.

وشهد الاجتماع الثناء على الحضور الجماهيري إذ شهدت مباراة الفتح الرباطي مع ريفرز هوبرز حضور 28 ألف مشجع.

وقال مارك تاتوم: "مباريات البطولة في المغرب ممتازة وهذا البلد يحب كرة السلة، أتمنى أن تقام هنا المزيد من المباريات في السنوات المقبلة".

وأضاف "نسخة المغرب من البطولة ممتازة وتعبيرات الجماهير وحماسهم في المباريات جيدة جدا".

وبسؤاله هل من الممكن في المستقبل أن نرى مباراة استعراضية تجمع بين بطل الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA والدوري الإفريقي لكرة السلة The bal رد قائلا: "ستكون فكرة رائعة وأنا أحب أن أرى مثل هذه المباراة".

من جانبه قال أمادو فال رئيس The Bal: "لدينا الكثير من المواهب في البطولة ومشاركة فرق من 32 دولة في البطولة وكل فريق يضم 2 من المواهب الشابة مثل الاتحاد السكندري الذي يضم لاعبين من جنوب السودان، وكل هؤلاء اللاعبين يحصلون على فرصة للمشاركة والظهور مع فرقهم بشكل جيد".

وأشار "شاهدنا جميعا منتخب جنوب السودان في الأولمبياد يقدم مستوى مميز وسعيد بدعم الجماهير للبطولة هنا في المغرب وحضورهم للتشجيع".

كما أشارت أكامانزي أن البطولة ساهمت بـ 250 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا وخلق 37,000 وظيفة.

ويعمل المنظمين على التخطيط لإطلاق أول مدرسة كرة سلة في المغرب بالشراكة مع جامعة محمد السادس.

وأشار الاجتماع أيضا على أن ارتفاع معايير المواهب الإفريقية يجعل من الممكن أن تنافس البطولة من حيث القوة مع NBA.

ويتأهل أول وثاني ترتيب كل مجموعة بشكل مباشرة للنهائيات بالإضافة لـ أفضل فريقين احتلا المركز الثالث في ترتيب الـ 3 مجموعات.